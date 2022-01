Futbol Amateur

Don Miguel Peña Gómez, fue el primer presidente de la Asociación de Futbol de Nuevo León y luchó por introducir el gusto por la práctica del balompié, en tiempos cuando el beisbol tenía sentado sus reales en nuestra entidad.

-o0o-

La Asociación caminaba despacio, pero se miraban avances, sin embargo, según los mismos conocedores, cuando don Raúl Torres asumió la dirigencia, se presenta un estancamiento.

-o0o-

No tanto por la falta de interés de don Raúl, sino por la ausencia de apoyo de las ligas, sobre todo le tocó la época cuando existe una explosión de organismos, luego que en 1962 se declara a México como la sede del Mundial de 1970.

-o0o-

Empezaron a surgir ligas por doquier, pero las mismas no se acercaban a la Asociación de Futbol de Nuevo León para afiliarse, por lo que no se respetaban el mínimo de las leyes del sector no profesional.

-o0o-

Como eran los casos de las medidas reglamentarias de los campos de juego, la capacitación obligatoria de los árbitros, el pago a los mismos y demás, que provocó el desorden en nuestro deporte.

-o0o-

De hecho, por esos ayeres no había mucha comunicación como hoy en día, por ello se desconocía de la existencia de ligas de futbol y por ende no se les visitaba para invitarlas a que se afiliaran.

-o0o-

Por lo anterior las selecciones de Nuevo León surgían de la liga Oficial, así como la representación del arbitraje estaba a cargo del Colegio de Monterrey, cuando de acudir al Torneo Nacional se refería.