El Amateur

Al final del encuentro, todo mundo estaba triste, sin embargo, no faltó quién de los jugadores le comentó al entrenador de Nuevo León, en este caso Paco Cantú, que Coahuila había alineado a un jugador profesional, cuando el Regional era exclusivo del Sector Amateur.

-o0o-

El Lic. Cantú vio una esperanza y pronto acudió con don Raúl Torres, presidente de la Asociación de Futbol de Nuevo León, quien se encontraba en las gradas, donde le dio santo y seña de la situación.

-o0o-

Don Raúl escuchó un tanto indiferente y rascándose la cabeza dejó expresar la frase lapidante que haría cambiar la historia, para bien del futbol amateur de Nuevo León “y si ganamos, con qué dinero vamos al Nacional!?”.

-o0o-

El Lic. Cantú no podía creer lo que escuchaba nada menos del presidente de la Asociación, a lo que respondió un poco molesto, “don Raúl, ¡¿entonces para qué estamos jugando?!”.

-o0o-

La protesta no se emitió, aunque se tenían pruebas del jugador ilegal, pues fue reconocido por algunos elementos que no alcanzaron a llegar al profesional, pero lo tuvieron como aspirante al deporte de paga, fue así como empezó a fraguarse la posibilidad de hacer cambios en la directiva de la Asociación de Futbol de Nuevo León.