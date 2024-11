Futbol Amateur

El Amateur

Hubo un detalle por esos ayeres y era que selección de Nuevo León que regresaba del Nacional, de inmediato la reclutaba el club Monterrey, pero esos elementos estuvieron haciendo mucho trabajo y al final, ni los tomaban en cuenta.

-o0o-

Tampoco podían probar suerte en otros clubes, porque Monterrey tenía su carta y había que negociar, la cual estaba tazada muy alto, a un precio que nomás no se podía pagar por un elemento con calidad amateur, pero sin experiencia amateur.

-o0o-

También un secreto a voces era el hecho de registrar solamente a los elementos que se prestaran a componendas y aunque pareciera mentira, a leguas se miraba que los jugadores profesionales extranjeros no les llegaban a los talones a los amateurs que se pasaron el tiempo esperando la oportunidad que nunca llegó.

-o0o-

Hoy en día está peor el asunto, ya que se abrieron más plazas para extranjeros y se redujeron a los mexicanos, por ello la selección mexicana ya no despierta admiración, sino lástima.

-o0o-

Porque si bien es cierto, los jugadores hacen su esfuerzo, la verdad algunos ni entusiasmo tienen y luego se sorprenden porque los aficionados ya no van a los estadios para apoyar a las selecciones mexicanas.