Futbol Amateur

El Amateur

Los buscadores de talento de antaño sse acabaron y los nuevos no han seguido el ejemplo, al crearse esas escuelas y academias, quienes a decir verdad, se llaman así porque pagan una cuota al club profesional.

Y con esta bandera navegan por todos lados, con el fin de convertirlo en un anzuelo que atrape a los ingènuos papàs, para que registren a sus vàstagos, los cuales son aceptado, mediante un pago econòmico que a veces de econòmico, solamente tiene el nombre.

Muchos de los entrendores se dicen estudiados y con reconocimiento oficial por parte del Sector Amateur de la Femexfut, lo que da lustre al organismo, con el fin de atraer nuevos clientes, (perdòn, nuevos jugadores).

Hoy en dìa son relativamente pocos los clubes que voltean a ver a las fuerzas inferiores, dado que el primer equipo requiere jugadores de calidad y no estàn dispuestos en arriesgar su prestigio en el màximo circuito futbolero.

Por ello no debutan a elementos menores, prefieron comprarlos, ya que esto es imàn para tener una buena campaña, que se traduce en buenas entradas de aficionados, quienes religiosamente cada semana piden que su equipo gane, aunque ellos pierdan la quincena en apuestas.