Futbol Amateur

El Amateur

La falta de espacios para la práctica del deporte y el poco o nulo interés por parte del gobierno hacia los más vulnerables, son la combinación perfecta para que la violencia y drogadicción se mantegan con alto rango entre la juventud actual.

-o0o-

Si las autoridades no ven un beneficio particular no le entran al toro, al menos eso es lo que han demostrado todos los políticos que han ocupado los principales puestos de la administración estatal.

-o0o-

Ya se ha mencionado que la mayor afectación ha sido la destrucción del centro deportivo más grande del mundo, un espacio donde se concentraban miles y miles de niños, jóvenes y adultos diariamente.

-o0o-

Pero la avaricia de políticos insensibles, solapados por algunos medios de comunicación, que vieron en ese lugar la gallina de los huevos de oro, rápido se apoderaron y crear el gran negocio de su vida.

-o0o-

A costa de la salud de esas miles y miles de personas, no solamente deportistas, sino también comerciantes que sacaban de ahí el sustento diario, que incluso los llevó a la quiebra.

-o0o-

También por los diferentes municipios se han acabado los espacios, dado que la mayoría de los terrenos son particulares, aunque hay que decirlo, en Escobedo existen muchas canchas, pero gracias a los convenios que hace el municipio, con los dueños de los espacios y los organizadores de torneos.