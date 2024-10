Futbol Amateur

El Amateur

Por otro lado, existen clubes que verdaderamente demuestran que su principal intención es promover el deporte, como un vehículo para enseñar valores a los niños.

-o0o-

Enseñar a jugar, pero de la mano con los valores, como el respeto, responsabilidad, humildad, entrega, actitud positiva, etc, que a final de cuentas esto es lo más importante, en el desarrollo de la vida de los peques.

-o0o-

Son importantes las victorias, pero más importante es enseñar desde cero, ya que a esta edad no tienen malicia y se asimilan a una esponja, que todo absorben.

-o0o-

Los entrenadores hablan con los papás a quienes se les explica, que los triunfos llegarán con el tiempo, poco a poco, pues no hay que exigir a los niños que corran, cuando apenas están aprendiendo a caminar.

-o0o-

Hay papás, en especial las mamás que entienden y apoyan, no importa la derrota, están ahí para consolar a los niños, pero cuando se presenta una victoria, festejan como si hubieran ganado la copa del mundo.

-o0o-

Da mayor satisfacción el apoyar todo el tiempo a sus pequeños grandes guerreros, porque saben que las pequeñas peleas te preparan para enfrentar las grandes batallas.