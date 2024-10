Futbol Amateur

El Amateur

Una ocasión y fuimos testigo de ello, iniciaban los play off, donde en el primer horario se enfrentaba el líder del grupo contra el cuarto lugar, lo que hacía buena diferencia en los números.

-o0o-

El detalle es que el líder no se presentó a jugar, los árbitros desconocían, los dueños del campo no tenían información de la ausencia, lo cual por lógica el cuarto lugar ganaba por la fácil vía del default, lo que mencionaron los árbitros en su reporte.

-o0o-

Lo curioso del caso es que ese partido se reprogramó, porque el club había salido fueras y se le olvidó avisar a la liga, sin importar los gastos que hizo el equipo que si acudió a la cita.

-o0o-

Había molestias en los padres de familia, no tanto porque la victoria en la cancha era poco menos que imposible, pero si por la decisión de la liga.

-o0o-

Otro equipo superlíder, invicto, notificó a la liga que se ausentaría para jugar un torneo, lo hizo con un mes de anticipación, pagó la multa que le cobraba la liga y aún así, lo programaron.

-o0o-

Cuando se entrega el reporte del árbitro donde indican de la ausencia, les dan el partido perdido por default, aún y que cumplió con todos los requisitos que exigía la liga para aceptar su petición, argumentando que el torneo no se podía detener y del pago de la multa, nadie supo en qué manos fue a parar.