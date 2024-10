Futbol Amateur

El Amateur

Esos conjuntos optaron por abandonar la competencia, ya que hacían largos recorridos, que los nuevos dirigentes no respetaban, ni les interesaba, ya que los programaban en el primer horario de las ocho de la mañana.

Era demasiado despertar a los niños a las cinco de la mañana, para poder llegar a tiempo y el colmo, ocasiones había que por llegar a las 8;17 de la mañana, ya habían perdido por default.

A pesar que lo rivales si tenían consideración y deseaban jugar, algunos árbitros no lo permitían, argumentando un sin fin de excusas, tan irreverentes como expresar “levantense más temprano!”.

Igual cuando llegaban a programar entre semana, en especial los días viernes, programaban el encuentro a las nueve de la noche, por lo cual los peques retornaban a sus casas, ya de madrugada.

Por ello se ausentaron, se fueron con un amargo sabor de boca y no por la calidad de los rivales, sino por la falta de empatía y consideración de los organizadores, quienes a final de cuentas estaban como Gabino Barreda “no entendían de razones!”.