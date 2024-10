Futbol Amateur

El Amateur

San Nicolás fue grande, cuando el director de deportes, era el Lic Francisco Cantú, porque tuvo un gran respaldo del alcalde, el finado Lic Rogelio Villarreal, incluso repitió en el puesto con el alcalde Roberto Campos Alonso.

-o0o-

En Apodaca existieron varios directores de deportes, que gustaban y sentían en carne propia los torneos, por ello hacían acto de presencia, para disfrutar y participar en la organización de los eventos.

-o0o-

Entre ellos podemos mencionar al ex futbolista profesional de los Rayados, Fidel Mejía, al Dr José María Elizondo, en tanto por Ciudad Guadalupe se podrían mencionar los casos del ex futbolista profesional de los Jabatos, el profe Armando Mercado.

-o0o-

Quien tenía mucho deseo de sacar el trabajo, sin duda fue Francisco Javier “Abuelo” Cruz también en Guadalupe, sin embargo, por cuestiones políticas apenas duró algunos seis meses en el cargo.

-o0o-

En Monterrey, después de don Héctor Garza Guzmán, también podríamos mencionar al profe Ricardo Reséndez, elemento que destacó también dentro de la iniciativa privada, en especial en Vitro Club.

-o0o-

De ahí en adelante, al parecer a los nuevos dirigentes, o bien les importa poco promover las disciplinas y atacar el vicio y la violencia o de plano los alcaldes no los apoyan.