El Amateur

Claro que no todo es malas noticias, porque han existido directores de deportes en los diferentes municipios, que han tenido la capacidad de sacar la bola del cuadro.

-o0o-

Esto, gracias a su entusiasmo, a su deseo de trabajar en bien de la comunidad, a demostrar que en realidad deseaban desquitar los sueldos que se percibían.

-o0o-

Sin duda, el mejor director de deportes municipal que ha existido en toda la historia del estado ha sido don Héctor Garza Guzmán que estuvo en la capital industrial de México.

-o0o-

A don Héctor se le conoce como “El Julio Verne del futbol amateur”, aunque podría ser de todos los deportes, pues aparte de fundar la segunda liga más antigua, la Hispano, también implementó un sin fin de detalles al balompié no profesional.

-o0o-

No se quedaba en su oficina a recibir el reporte de sus trabajadores, nada de eso, pues como buen líder acudía personalmente a las jornadas deportivas y recreativas que se organizaban domingo a domingo en las diferentes colonias de Monterrey.

-o0o-

En esas jornadas realizaba competencias de futbolito, volibol, atletismo, pero también involucró a los abuelitos, carrera en carrito de roles y demás detalles.