Futbol Amateur

El Amateur

Los árbitros que sancioan los encuentros de esos torneos que organizan cada y cuando se acuerdan que para eso están, también se sienten perjudicados, ya que al existir duelos allá cada que se les ocurre, simplemente no hay ingresos.

-o0o-

Las ligas del resto de los municipios, se esmeran por mantener ocupados a los niños, por ello promueven los torneos en forma constante, pues aparte de ser una fuente de ingresos económicos para todos los involucrados, también es motivación para los niños.

-o0o-

Hay que recordar que si un negocio no tiene clientes que consuman el producto que promueven, simplemente se irá a la quiebra y habrá de desaparecer.

-o0o-

Por ello los directores de deportes, están en constante actividad promoviendo las escuelas y competencias de las diferentes disciplinas, con el fin de que los niños no sean presa de las drogas y la violencia.

-o0o-

Al evitar que los niños y jóvenes caigan en las garras del vicio, pues es obvio que los vendedores de estas sustancias tóxicas no tendrán clientes que consuman su producto.

-o0o-

Y tarde que temprano las ventas irán a la baja, hasta desaparecerlo y con ello tener una sociedad más sana, con futuro promisiorio, porque se promueven los valores y con ello la familia vivirá más feliz, así de simple.