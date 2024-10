Futbol Amateur

La liga deja de captar ingresos económicos, aunque a las municipales, eso no les interesa, pues los sueldos de los empleados los cubre tesorería, lo que habla mal de los directores de deportes.

-o0o-

Pues las direcciones municipales, su misión principal es promover la competencia y recreación, además de formar escuelas para fomentar la práctica de las diferentes disciplinas deportivas.

-o0o-

Por ello la mayoría tiene sus torneos infantiles, juveniles y adultos y por el hecho de ser municipales, los costos se encuentran al alcance de la clase trabajadora.

-o0o-

No así en Sanico, donde los costos están un tanto altos, en comparación con el resto de los municipios, ya que los directivos aducen la calidad de sus participantes.

-o0o-

Además, que los clubes están integrados con niños de papás de la clase media y tienen ingresos económicos suficientes para cubrir los costos de participación de sus pequeños.

-o0o-

Lo peor del caso, es el hecho que, si un equipo no pertenece al municipio, en lugar de apoyarlo lo castigan al cobrarle cien pesos extras, sin importar el esfuerzo y gastos de traslado.