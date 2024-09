Futbol Amateur

El Amateur

A las ligas no afiliadas se les conocía con el nombre de “piratas” apodo que acuñara el gran impulsor Rogelio Torres de la liga Oficial, por el simple hecho de estar fuera de la ley.

En esas ligas la calidad del futbol no era óptima que digamos, pero, aunque esto se miraba en otros organismos, la diferencia era el hecho que las ligas afiliadas sabían respetar las leyes.

Como ya hemos mencionado anteriormente, las ligas afiliadas, antes de publicar la convocatoria para invitar a participar en el siguiente torneo, debía contar con el aval de la Asociación de Nuevo León.

La Asociación debía evaluar costos al alcance de la clase trabajadora, premiación acorde al número de participantes, además de exigirle a los árbitros que sancionaban los encuentros, que debían contar con su curso de capacitación, mínimo de Oficial.

De igual manera los jugadores estaban protegidos por la Asociación y tenían derecho a réplica cuando no estaban de acuerdo en alguna sanción impuesta por la liga en la que participaban.