Futbol Amateur

El Amateur

Era un orgullo acudir a los Torneos Nacionales, donde los organizadores nos permitían asistir a la junta previa como observador, pero sin voz, ni voto.

-o0o-

Y nos daba gusto ver a los delegados de los diferentes estados, como se mostraban nerviosos a la hora del sorteo de grupo, ya que nadie deseaba tocar con Nuevo León.

-o0o-

A esas alturas, nuestro estado, no solamente era considerado uno de los fuertes para clasificar a los play off, sino también para lograr el título y esa distinción se la fue ganando poco a poco, dado los resultados que obtenía en cada Nacional.

-o0o-

Cuando un estado quedaba sembrado en el grupo de Nuevo León, pues se resignaban, pero buscarían a toda costa lograr el segundo boleto, pues daban de antemano que el primero sería para nuestra entidad.

-o0o-

Por el año de 1992 acudimos al Nacional Infantil de Convivencia, para niños de once y doce años, al puerto de Veracruz, donde el profe Antonio Olivo era el DT y su auxiliar Jaime Puente.

-o0o-

Estuvimos siete días en el puerto y tres en Xalapa, pues se llegó y ganó la final y además de traerse el título en calidad de invencibles, también consiguieron el portero menos goleado, campeón goleador, mejor Dt, equipo más disciplinado y mejor porra, así de simple.