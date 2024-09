Futbol Amateur

El Amateur

Toda liga afiliada debía regirse por el reglamento del Sector Amateur de la Femexfut, tenían la oportunidad de formar sus selecciones y participar en los Estatales, para integrar la Selección de Nuevo León que acudía a los Nacionales en diferentes entidades del país.

-o0o-

Además, tanto la liga, como los jugadores podían ser escuchados y asesorados, en las distintas situaciones que se presentaran durante el desarrollo de los torneos.

-o0o-

La liga, antes de publicar la convocatoria para el nuevo torneo, debía contar con el aval de la Asociación, quienes checaban punto por punto, para que se cobrara lo justo, tanto de inscripción, como de arbitraje, según el costo de la organiación de la competencia.

-o0o-

Entonces era un orgullo que en la convocatoria se recalcaba que la liga estaba debidamente afiliada a la Asociación de Nuevo León, lo cual era garantía de seriedad, disciplina y calidad, tanto de participantes, premiación y arbitraje.

-o0o-

Pues en las ligas no afiliadas, bautizadas como Piratas, se cobraba más de lo justo, se premiaba según determinaba el presidente, no se respetaba el reglamento de sanciones y para colmo, la mayoría de los árbitros no contaban con su curso, ni siquiera de categoría Oficial.