Futbol Amateur

El Amateur

Hubo mucha controversia por esos ayeres, dado que los mismos papás de los niños campeones del Estatal también sacaban a relucir su ego, cuando mencionaban que no tenían porqué echar porras a Nuevo León.

-o0o-

Ni mucho menos al municipio al cual pertenecían, pues nunca recibieron los suficientes apoyos para participar en la justa y fueron precisamte los papás de los niños, quienes se echaron a cuesta la mayor cantidad de los gastos de participación.

-o0o-

Eso era cierto, pero también lo era que, la Asociación organizaba los Estatales, con el fin de sacar el representante de Nuevo León, que acudiría al campeonato nacional, donde también acudían los papás para apoyar a los pequeños.

-o0o-

Aquello era un show de ego, por un lado los ayuntamientos no apoyaban, las ligas tampoco, dado que no era una selección, sino solamente un equipo, en tanto la Asociación sólo podía conseguir de gobierno del estado lo concerniente al traslado en autobús.

-o0o-

De hecho la Asociación les pagaba el costo de participación en los Nacionales, pero de viáticos nomás no había de piña y era aquí donde los papás debían sacar la cara.