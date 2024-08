Futbol Amateur

Ese problema se arregló y se estableció que solamente los jugadores podían participar en una liga, pero después vendría otro detalle, la designación de elementos para las selecciones.

Muchos entrenadores y presidentes de clubes no estaban de acuerdo con la formación de las selecciones, pues a su juicio, no estaban los que realmente merecían, lo que calificaron como injusticia.

Ya en la época de Tomás Galarza, como presidente de la Asociación se propuso que en los Estatales se abriría la puerta para darle oportunidad a todos los clubes que así lo decidieran.

Fue entonces que muchos de ellos se alborotaron y llegó otro problema, ya que esos clubes no permitían a un jugador que fuer a la selección de la liga, pues su principal deber era representar al club.

Los entrenadores de las selecciones se vieron amarrados de las manos, dado que tenían muy pocos elementos para formar un digno representante, por lo cual las ligas desistieron de formar selecciones.

No iban a poner en predicamento la calidad del futbol que se practica en esa liga, de ahí que se difuminaron las selecciones y en los estatales solo acudían clubes, como sucede hasta en estos días y de aquellos tiempos cuando Nuevo León era potencia, ya solo recuerdos quedan.