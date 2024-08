Futbol Amateur

Las Olimpiadas Estatales fueron creadas para fomentar las diferentes disciplinas, motivar a los niños y jóvenes a la práctica, pero estas selecciones debían surgir de las propias escuelas municipales.

Pero, aún y que los municipios contaban con sus propias escuelas, no todos eran llamados a la selección y optaban por enviar a cualquier club, al menos en los deportes de conjunto.

Daba tristeza observar cómo algunas selecciones llegaban a la competencia sin uniformes respectivos, al menos los de la zona rural, otros llegaban por sus propios medios, porque no había respaldo del municipio.

Cierta vez charlando con un entrenador de futbol infantil de la localidad, nos confiaba que tenía invitación para participar en las Olimpiadas y aunque usted no lo crea, era por parte de tres distintos municipios.

Y estaba a la espera de saber cuáles eran los apoyos que recibiría su club y obviamente se ladearía hacía la mejor propuesta, aún y que no pertenecieran al municipio.

Esto era el resultado al nulo trabajo que realizaban los directores de deportes municipales, que no exigían a sus entrenadores, o más bien solapaban irregularidades.