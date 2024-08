Futbol Amateur

El Amateur

Pero a la llegada de los panistas a Sanico se presentaron cambios que empezaban a incomodar a los participantes, pues en un principio los pagos ya no se hacían en la liga.

Tenían que acudir a la tesorería del municipio, lo que les quitaba el control a la liga y lo malo era el hecho que el pago a los árbitros se les retardaba hasta tres semanas, aún y que los equipos ya habían cubierto su cuota.

Otro de los detalles fue el hecho que también la premiación se le retardaba, a grado tal que en un cambio de administración, los trofeos se hicieron de agua, pues los nuevos dirigentes argumentaron que ese no era su problema y los salientes se hicieron ojo de hormiga.

Lo peor del asunto fue el hecho que los entrenadores de las selecciones también causaron baja, ya no les pagaban y esto colapsó al organismo, pues se dejó de formar las selecciones, lo que trajo por consecuencia que la liga viniera a la baja.

Al no formar selecciones, fueron los clubes que daban la cara para acudir a los Torneos Estatales de la Asociación, pero sin el apoyo del municipio.

A la fecha ya participa cualquiera que así lo desee, claro siepre y cuando pague sus propios gastos, porque el municipio nomás no, aún y que sean parte de los torneos de su propia liga.