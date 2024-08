Futbol Amateur

El Amateur

Antaño, en San Nicolás el futbol se promovía todo el año y a bajo costo, dado que el objetivo principal era promover el deporte entre los niños, jóvenes y adultos.

-o0o-

Esto sucedía en un principio, al menos hasta por ahí del año 1990, cuando el PRI perdió las elecciones y la administración municipal pasó a manos del PAN.

-o0o-

San Nicolás siempre fue la mejor liga a nivel estatal, gracias al entusiasmo de los dirigentes futbolísticos encabezados por Tomás Galarza, Francisco Alanís y Grancisco Hernández.

-o0o-

Organizaban torneos de hasta 17 jornadas, además cuando se llegaba el play off, se aprovechaba para organizar el torneo de Copa, con los conjuntos que no calificaban.

-o0o-

De igual manera en época de vacaciones escolares, se organizaba el torneo de futbol intersemanal correspondiente a las Olimpiadas, ambas competencias no tenían costo de inscripción, ni credenciales.

-o0o-

Solamente se cubría lo referente al arbitraje, el cual estaba al alcance de todos los bolsillos, por ello tuvo una gran demanda, pues la premiación también era suculenta, dado que estaba respaldada por los alcaldes priistas.