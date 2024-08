Futbol Amateur

El Amateur

Eso de que los torneos nacionales de invitación no cuentan con el aval del Sector Amateur ya se ha hecho común y nadie los detiene.

Antaño para hacer un torneo nacional de invitación, se debía contar con el aval del Sector, encargado de verificar la convocatoria para controlar el costo de participación que sea lo justo, tanto para organizadores, como participantes.

También avalaban la premiación, así como la calidad de los árbitros que debían contar con su curso de categoría nacional y por si fuera poco, también se le exigía al comité organizador contar con un seguro de vida de todos y cada uno de los participantes.

De no cumplir con estos requisitos, simplemente no se les daba el aval y se prohibía a todos los clubes afiliados al Sector para que acudieran a dichos eventos, pues de otra forma serían suspendidos de toda participación oficial.

Lo que manchaba la carrera de sus jugadores y era una traba para llegar al profesional, sin embargo, hoy en día ya nadie teme esas sanciones, pues la mayoría de los clubes ni siquiera están afiliados.

Por ello las escuelas y academias asísten a los torneos nacionales de su club, pero también acuden a otros que ni fu ni fa, pero les da experiencia, aunque eso de llegar al profesional sea poco menos que imposible.