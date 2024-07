Futbol Amateur

No solamente es cualquier uniforme de los niños, tiene que ser el original del club al que representan y se sabe muy bien que estos no son nada económicos.

-o0o-

Deben presentarse los niños también con tachones originales, como los que usan los profesionales, con el fin de ir “familiarizandose para cuando lleguen a pisar terreno de pega”.

-o0o-

Claro que ahí no termina la cosa, pues los niños deben presentarse no con cualquier maletín, deben adquirir la original, ya que portarlos en cualquier morral, es una ofensa para la imágen de la academia.

-o0o-

Pero la situación no se detiene y gracias a que hoy se promueven torneos nacionales a diestra y siniestra en todo el país, con invitación abierta, pues aprovechan para acudir, ya que esto les dará categoría.

-o0o-

Torneos donde la mayoría no cuentan con el aval del Sector Amateur, por lo que no valen para el historial del jugador, pero eso es lo de menos, pues al final también acuden los “buscadores de talento”.

-o0o-

Que se dicen representantes de los clubes profesionales y se pasean a lo largo de los encuentros, con ínsulas de grandes conocedores.ResponderResponder a todosReenviar

