Futbol Amateur

El Amateur

No estaba tan bien, pero al menos existían más oportunidades para los mexicanos y sería cuestión de atacar la corrupción en el futbol para que nuestro país se fuera al primer mundo.

Pero esto no sucedió así, ya que los dueños de los clubes, coludidos con la Femexfut empezaron a cerrar las puertas al futbolista mexicano, para abrirlas al extranjero.

Sucedió entonces que se redujeron al máximo las oportunidades para el futbolista mexicano y por consecuencia, las selecciones mexicanas fueron a la baja en cuanto a calidad, pues no se puede esperar grandes cosas, con tan poco material disponible.

En forma irónica, cuando menos oportunidades hay para que los jugadores mexicanos lleguen al profesional, es cuando más número de academias y escuelas de futbol de clubes profesionales existen.

Donde se les prometen las perlas de la virgen y un futuro promisorio para los jovencitos, cuando en realidad es solamente un sueño guajiro, que, por desgracia, los papás de esos niños caen en el garlito y sueltan cuánto dinero puedan, con tal de ver triunfar a sus hijos, en un deporte, donde no hay oportunidad para los mexicanos.