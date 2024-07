Futbol Amateur

El Amateur

Los pobres resultados que ha arrojado la selección mexicana en los últimos años, se deben a la poca calidad de futbol que se presenta en nuestro país, en virtud que los dueños del balón no le quieren invertir.

Resulta más cómodo que los promotores de jugadores extranjeros le traigan elementos fuereños, aunque no den pie con bola, pues con el solo nombre tan exótico, según, es motivo para atraer a la clientela.

No se puede formar una selección mexicana que tenga poder, cuando en la misma liga mexicana rechazan a los jugadores nacionales y de los pocos que existen no se puede hacer gran cosa.

Calidad de futbol existe, pero este se encuentra en el llano, pero ese lugar está abandonado, ya que muchos elementos con mejores cualidades que cualquier extranjero, se la pasó esperando la oportunidad que nunca llegó.

Hoy en día en lugar de avanzar, vamos en retroceso, pues cuando solamente se permitían tres jugadores extranjeros por equipo la Selección Mexicana era potente y estaba por el buen camino hacia lograr algo bueno en los Mundiales.