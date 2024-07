Futbol Amateur

El Amateur

En aquellos años existían varios buscadores de talento, pero de los buenos, que no estaban a la espera que le llegaran elementos con madera para buscarles la oportunidad de ir a la gran carpa.

-o0o-

Claro que no, ellos acudían a las canchas llaneras a presenciar los encuentros, observar jugadores en su propio elemento, encontrar las gemas en la mina, para después pulirlas y enviarlas al estrellato.

-o0o-

Don Mario Pérez fue uno de ellos, a quien regularmente se le veía en los campos del río Santa Catarina observando jugadores, por ello descubrió a varios elementos que llegaron a pisar terreo profesional.

-o0o-

Solo hay que recordar al glorioso Jabatos de Nuevo León, el cual estuvo integrado con elementos surgidos del mismo llano, donde se curtieron y demostraron tener madera para estar en la gran carpa.

-o0o-

Al mismo don Mario Pérez le otorgaron la oportunidad de ser el entrenador de las Selecciones de Nuevo León de categorías Juveniles y con las cuales ganó varios títulos a nivel nacional.

-o0o-

Por desgracia y al paso del tiempo, todo aquello se acabó, porque los dueños del balón prefieren darles oportunidad a jugadores extranjeros, aunque no jueguen ni a las canicas.