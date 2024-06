Futbol Amateur

El Amateur

Cuando las oportunidades de pisar terreno profesional se reducen al mínimo, es cuando mayor número de personas aparecen prometiendo las perlas de la virgen para llevar a un jugador al futbol de paga.

No está fuera de la realidad, están en su derecho, pero el problema es en la actitud que toman los padres de familia, que, por el hecho de pertenecer a este tipo de organismos, ya consideran a su hijo como el futuro ídolo de México.

Esas organizaciones pagan una cuota por el derecho de promocionarse como escuela oficial de tal o cual club profesional, para alimentar la vanidad de los obsesionados padres de familia, que se empecinan en ver a su hijo como la octava maravilla del mundo.

Tener una franquicia es un gancho que atrae la atención, tanto de los niños, como de los padres de familia, donde ocasiones hay que los entrenadores no cuentan siquiera con su curso de capacitación.

A los clubes profesionales eso no les interesa, mientras paguen su permiso por usar el nombre del club y se mantendrán con vida, mientras sigan existiendo padres de familia ingénuos, que piensan aún que al estar dentro de estas organizaciones, se convertirán en las grandes figuras del futbol mexicano.