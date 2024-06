Futbol Amateur

El Amateur

La situación se pintaba difícil por los altos costos que generaba la práctica del deporte, pues para acabarla, también les cobraban por echarse la clásica cascarita, todas las tardes.

-o0o-

Aunque usted no lo crea, esa jugada tan abusiva del gobierno municipal provocó que más de 300 equipos de futbol, más los de beisbol, softbol, volibol, basquetbol, atletismo, ciclismo y natación, solo de las colonias del sur se olvidaran de la práctica.

-o0o-

Al no tener espacio para la práctica, aquellos niños y jovencitos fueron presa fácil de la delincuencia, pues la drogadicción tenía libre el camino para hacer de las suyas, lo que ha generado la pérdida de vidas, incluso inocentes.

-o0o-

La avaricia de los políticos no tiene medida, que lo único que demuestran es el beneficio propio, olvidándose de quienes los llevaron a ocupar una curul en la dirigencia social.

-o0o-

La violencia, robos, asaltos, drogadicción se han apoderado de las colonias del sur, porque las mismas autoridades encargadas de prevenirlas, les echaron fertilizante para verlas crecer a todo lo que da.

-o0o-

Ahora el lecho del río Santa Catarina, después de ser un lugar de reunión, donde reinó la felicidad y la salud, se ha convertido en un foco de insalubridad y por desgracia, también en un nido de delincuentes.