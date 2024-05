Futbol Amateur

El Amateur

Al final de cada convocatoria se presentaba un mensaje; “todo lo no previsto en la presente convocatoria, será resuelto por el comité organizador y su fallo será inapelable!”

-o0o-

En el correr de la competencia se presentaban algunos detalles, que ponían a pensar, tanto a los equipos, como a los organizadores y era precisamante en el último apartado donde se accionaba y se tomaba la decisión, aunque en muchas veces no muy adecuadas que digamos.

-o0o-

Cuando esto ocurría, los delegados no estaban conforme y acudían a nuestras oficinas para darnos a conocer el suceso, donde por desgracia se les notificaba que solamente se aplicó el reglamento.

-o0o-

Y a pregunta expresa si no habría otra instancia más arriba para poner la denuncia, “claro que la hay, es la Asociación de Futbol de Nuevo León, pero por desgracia la liga en donde participan no se encuentra afiliada y por ende, no tiene ingerencia alguna.

-o0o-

Por ello siempre se les recomendaba que participaran en las ligas que se encontraban debidamente afiliadas, pues con ello, tanto ligas, árbitros, como jugadores, aparte de estar protegidos por la Femexfut, también tenían oportunidad de llegar a los Nacionales, Internacionales y al futbol profesional.