El Amateur

Eran tiempos de gloria, pero llegaría el año del 2002 cuando inicia la debacle del futbol amateur de Nuevo León, con la llegada del Parque Río, de tristes recuerdos.

-o0o-

Ya que el futbol se convirtió en el gran negocio, con cobros exagerados, que no estaban al alcance de la clase trabajadora, no estaban afiliados, no respetaban el reglamento, ni los espacios cubrían las medidas mínimas.

-o0o-

Esto provocó la desaparición de varias ligas populares, todas ellas afiliadas a la Asociación de Nuevo León y por consecuencia también desaparecieron miles de equipos en el área metropolitana.

-o0o-

Pues tan solo en la CNOP se contaban con poco más de mil 500 conjuntos, otros 500 de la Oficial, Hispano, CROC, Aifas, Afa Sur, Nuevo León 2000, además de torneos escolares, meseros, eclesiásticos y demás.

-o0o-

Ese desórden y desorientación de los jóvenes fue muy bien aprovechado por los promotores del vicio, lo que incrementó el consumo y por consecuencia también la violencia se apoderó de los jóvenes.

-o0o-

Hoy en día las ligas no están afiliadas, cobra lo que les viene en gana, imponen su propio reglamento y para colmo, no hay dónde quejarse, porque ni la autoridad municipal o estatal, quieren “entrarle al toro”.