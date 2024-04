El Amateur

El descontrol en el futbol amateur se da desde el mismo momento que la Asociación abre la puerta para que los clubes participen en forma directa en los torneos Estatales.

Para algunos fue gran acierto, pues de esta manera se podía observar a mayor número de elementos que podían llegar a representar a Nuevo León en los Torneos Nacionales.

Para otros no fue bien visto, dado que loso entrenadores de las selecciones de liga no podían contar con los mejores elementos, en virtud que los clubes no lo permitían, argumentando que ellos también estarían en el Estatal.

De ahí que los presidentes de las ligas dejaron por la paz formar sus selecciones, al no contar con sus mejores elementos y esto, por consecuencia sería una mala imágen de la liga.

Pues de contar con elementos de menor calidad, era obvio que no tenían con qué medirse a los poderosos, por lo que ya no tenía caso asistir a estos eventos que antaño eran los más esperados del año.

Ahora ya cualquier “hijo de vecina” podía asistir a los Toirneos Estatales, lo que echó abajo la seriedad y calidad de los mismos, que, por consecuencia también habría de manchar la imágen de todo el futbol amateur de Nuevo León.