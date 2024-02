El Amateur

Resignado don Alfonso mencionaba que era el único que daría su opinión favorable a don Raúl Torres, aunque sabía de antemano que el cambio de mando ya no se podía detener.

-o0o-

Ya como broma y en forma de consuelo, mencionaba lo bonito que había sentido el conducir tan lujoso auto, “me sentía muy grande en ese coche y ya lo bailado quién me lo quita”, comentaba entre risas.

-o0o-

Cabe mencionar que entre el grupo se encontraba nadamenos que don Miguel Peña Gómez, el famoso “Peñita” máximo impulsor del futbol amateur de Nuevo León y representante de la liga Interclubs.

-o0o-

Tras haber sido testigo del cambio en la mesa directiva de la Asociación de futbol de Nuevo León, don Miguel solamente expresó, “quería ser testigo de este cambio y ya se dio, ya me voy contentó!”.

-o0o-

Cabe mencionar que don Miguel era de los más incansables luchadores del futbol amateur local, pues incluso tuvo diferencias con don Raúl, pues una ocasión don Raúl le comentó que solamente tenía siete ligas afiliadas.

-o0o-

Y tajante don Miguel respondió, “¡Si nomás somos siete ligas, pues con siete nos la jugamos Raúl, no tengas miedo, porque tenemos calidad para dar la pelea!”.