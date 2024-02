Futbol Amateur

El Amateur

A pesar que don Raúl expresaba sus motivos y a la vez hacía algunas propuestas, la suerte ya estaba echada y no había otra salida que hacer cambios en la mesa directiva.

-o0o-

Don Raúl hubo de resignarse y de inmediato lo comunmicó al Sector Amateur de la Femexfut, para dar santo y seña de la situación, por lo que se propuso la fecha del 13 de diciembre de ese 1980 para llevar a cabo las elecciones.

-o0o-

Llegó el representante de la ciudad de México para llevar a cabo todo el protocolo y luego de escuchar los puntos de vista de diferentes personas, se acordó realizar las votaciones.

-o0o-

El profe Froylán no tuvo empacho en volver a proponer al Lic Francisco Cantú Terán como único candidato, por lo cual la totalidad de los representantes de liga le brindaron el apoyo.

-o0o-

Previo a la votación, don Alfonso Narváez, directivo de la liga Oficial deseaba emitir su opinión, pero Mario Villarreal le encomendó que fuera por algunos refrescos y botanas.

-o0o-

Y pronto le facilitó las llaves de su auto ultimo modelo, por lo cual don Poncho no le pensó dos veces para cumplir con la misión, al tener la oportunidad de conducir tan lujoso auto.

-o0o-

Cuando regresó don Poncho y en espera de dar su opinión, ya se estaba haciendo la toma de protesta a la nueva mesa directiva de la Asociación, con lo que iniciaba la época dorada.