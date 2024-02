El Amateur

Los mismos presidentes convencían a otros colegas a unirse al grupo para trabajar en pro del futbol amateur de Nuevo León y pronto se unirían Florencio Hernández de liga Zamir.

Juan Guerrero liga Pastora, Efrén Martínez de Atlante Imss, Juan de la Cruz liga Nacional Valle Verde, Liga UR con el profe Horacio Muñoz y sin duda, quien llegó con fuerza fue Filiberto Sagrero de la CNOP.

Con Sagrero, no solamente acercó su liga, sino que también afilió a todas las de los municipios rurales del estado, lo que tomó gran fuerza dicho movimiento, por lo que tenían el plan de hablar con don Raúl Torres.

Llegó el día de la reunión en el tercer piso del edificio del mercado Colón y le expresaron a don Raúl lo mal que estaba la Asociación, a lo cual respondió que “la Asociación no es solo Raúl Torres, sino todas las ligas afiliadas y aquí todos somos culpables!”.

Pero el profe Froylán Limón no se anduvo por las ramas y expresó, “pero mientras la cabeza esté mal, todos los miembros del cuerpo estarán igual y no hay otra que hacer cambios!”.

Y remató con una frase lapidaria, “necesitamos gente nueva y yo propongo para presidente al Lic Francisco Cantú!”, la cual fue secundada por todos los ahí presentes.