Futbol Amateur

El Amateur

El fanatismo es una enfermedad peligrosa que ataca a los débiles de corazón, quienes desbordan una pasión desmesurada, que los hace perder los estribos.

-o0o-

Cuando les tocan a sus ídolos, por más mínima que sea la ofensa o burla, suelen explotar de coraje, a grado tal que reaccionan en una forma exagerada, que terminan incluso en tragedia.

-o0o-

No entendemos el porqué de esa reacción tan agresiva, de ese fanatismo desmedido, que solamente trae problemas a las personas que lo padecen y a su vez, perjudican enormemente a las víctimas de esas acciones.

-o0o-

Se ha visto en la política, en la religión y sobre todo en el deporte y en especial en el futbol, por ser el deporte preferido a nivel mundial, con el mayor número de seguidores.

-o0o-

No obstante que las autoridades deportivas correspondientes han buscado la forma de detener esta tromba de reacciones por parte de los aficionados, hasta ahora no ha sido suficiente.

-o0o-

Los castigos no son suficientes, la expulsión de este tipo de personas tampoco ha sido la salida y solamente una buena educación, dado que hasta el momento estos sujetos están lejos de conocer los valores morales y en especial el que se llama respeto.