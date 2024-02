Futbol Amateur

El Amateur

Dos días antes de la llegada del huracán Gilberto, casi la totalidad del personal había cobrado su sueldo semanal y estaban contentos, pero no presentían lo que sucedería posteriormente.

-o0o-

El velador de la liga, don Pablito, esposo de la señora Kity, trabajadora de la CNOP nos comentó que esa noche estaba tranquilo en las mismas oficinas, cuando empezó la lluvia.

-o0o-

En un principio no le dio mucha importancia, pero en cuanto el agua empezó a entrar por abajo de la puerta, no le pensó dos veces, se salió, cerró con llave y se fue al edificio de la CNOP.

-o0o-

Hay que recordar que las oficinas de la liga estaban en el lecho del rio, pegadas a la Av Morones Prieto, frente al edificio, por ello estaban en peligro con la llegada del huracán.

-o0o-

El velador se fue al edificio y como conocía al otro velador, de inmediato le dio posada y juntos admiraban impresionados cómo el nivel del agua en el río iba en aumento.

-o0o-

Al observar la bravura del río, solamente atinó a mencionar que fue una buena decisión el abandonar las oficinas del río y buscar otro refugio.

-o0o-

“Si no, ahorita no lo hubiera contado”, nos mencionaba un tanto asustado, pero agradecido con Dios por darle la oportunidad de seguir con vida durante otros años más.