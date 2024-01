Futbol Amateur

El Amateur

El personal de la deportiva CNOP estaba molesto por la destitución del buen Lalo Lira y por ende solamente se limitaban a cumplir con su trabajo.

Ya no había aquel ambiente de camaradería, de broma, incluso con el mismo gordo Sagrero, a quien no miraban como jefe, sino como compañero y amigo.

Porque también se prestaba para ello, bromeaba con el personal, ese fue el punto clave para que la organización se convirtiera en una verdadera familia y por consecuencia alcanzara la cima del éxito.

El nuevo dirigente impuesto en la Federación Deportiva no tenía carisma, no había acercamiento con el personal, de hecho desconocía el teje y maneje de la organización, lo que fue el inicio de la debacle.

Los equipos empezaron a dejar de participar y pronto se darían cuenta del craso error y según los que saben, tenían la idea de volver a recontratar a Eduardo Lira Puente, para que se encargara otra vez de la organización.

Pero ya fue demasiado tarde, ya que, pór desgracia, el buen Lalo Lira había dejado de existir y según dicen los que creen en esas cosas, que la depresión por haberlo quitado y la tristeza de la partida de su gran amigo influyeron en su salud y los más creyentes dicen que fue el propio gordo Sagrero quien se lo llevó al cielo.