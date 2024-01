Futbol Amateur

El Amateur

Sin embargo, con la pérdida del gordo se despertó la avaricia de los políticos, quienes miraban la liga, no como una promotora deportiva, sino como un botín de donde podrían sacar mucho dinero.

-o0o-

Por ello, desde lo alto de esa central política se dio la orden de colocar a personas de confianza, por lo qur urgaron el plan para remover al buen amigo y también finado Lalo Lira.

-o0o-

Ahí en el auditorio Alfonso Martínez Domínguez se llevarían a cabo las “elecciones” para la nueva mesa directiva que nadia había pedido.

-o0o-

Estaban en el recinto un grupo de personas que se decían representantes de los municipios de Nuevo León, pero en realidad eran piratas, pues afuera de las instalaciones estaban los verdaderos promotores deportivos municipales.

-o0o-

No los dejaban entrar, pues sabían que esto era un complot, pues los que estaban adentro preguntaban desconcertados a qué municipio representaban y sin más ni más, se consumó el movimiento.

-o0o-

Esto dolió no solamente a los trabajadores, sino también a los delegados de los mas de mil 500 equipos que participaban en la liga, quienes en protesta en la siguiente temporada cientos de ellos ya no se registraron para participar, con lo que empezó la debacle.