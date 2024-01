El Amateur

No parece que haya mucho interés por parte de las autoridades de combatir la violencia y el vicio en nuestra entidad, ya que los hechos delictivos van a la alza, sin que nadie los pueda detener.

-o0o-

Se ha comentado hasta la saciedad, que una de las soluciones y tal vez la más efectiva es la promoción del deporte, como medida preventiba, pero solo vemos que son las organizaciones privadas las que se encargan de ello.

-o0o-

Debemos recordar que antaño, cuando existían más de 60 ligas de futbol amateur, de las conocidas populares existían también cientos y cientos de equipos en las categorías infantiles, juveniles y adultos, varonil y femenil.

-o0o-

Solamente la liga de la CNOP contaba con mil 500 por temporada, muchos de ellos pertenecientes a las colonias del sur de la ciudad, donde aunque no lo crea, en cada barrio existía mínimo un equipo.

-o0o-

A los jóvenes de entonces no les llamaba la atención el vicio y menos la violencia, pues eran felices portando sus vistosos uniformes, cargando un balón y divirtiéndose en sus encuentros de la jornada.

-o0o-

La mayoría de las ligas se acabaron por falta de espacios, además de la voracidad de políticos insensibles que vendieron el centro deportivo más grande del mundo y hoy en día sufrimos las consecuencias.