Futbol Amateur

Hoy en día, los políticos de la nueva “onda” no les interesa acudir a visitar al pueblo, a conocer de viva voz sus necesidades para una mejor sociedad.

-o0o-

Temen ser rechazados, pues saben de antemano que no han trabajado lo bien que de ellos se esperaba, sin embargo si lo empezaran hacer promoviendo el deporte, otro gallo les cantara.

-o0o-

En Monterrey existía un programa donde se contrató a elementos ex profesionales, para enseñar los secretos del futbol a los niños de eescasos recursos, un programa que tenía mucho futuro.

-o0o-

Pues no solamente era destacar nuevos valores, sino la promoción de los valores entre los niños y jóvenes, esos que hoy están ausentes y que es la principal motivación para vivir dentro de una sociedad violentada y orillada a las drogas.

-o0o-

De antemano se sabe que un negocio no prospera, si no tiene clientes que consuman su producto y ahí está la clave, si se promueve el deporte los niños y jóvenes se ocuparán en la práctica y habrán de desairar el vicio y la violencia.

-o0o-

Al no tener clientes que consuman las drogas, es obvio que estas poco a poco habrán de desaparecer de la sociedad y por ende, también el deporte es motivo para engrandecer las amistades y tener una sociedad más sana.