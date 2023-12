Nuestros líderes políticos no captan que las acciones hablan más que mil palabras, pero no entienden o no desean entender que la promoción del deporte y las artes atrae la atención del pueblo.

En la actualidad vivimos una situación de violencia extrema, pues a diario se dan a conocer hechos lamentables que terminan con la vida de las personas.

En la mayoría de los casos están relacionados con las drogas, los asaltos y no se puede dejar de lado la violencia dentro del seno familiar, porque no hay comunicación.

La práctica del deporte y las artes es un modo ideal para inculcar los valores a los niños, además de ocupar su tiempo libre en cosas positivas, en lugar de hacer el mal a los semejantes.

Por desgracia, la promoción del deporte y las artes no son prioritarios para nuestros líderes políticos, o al menos eso manifiestan con su apatía en darle atención a estos detalles.

De nada sirvió el gran trabajo realizado por el señor Filiberto Sagrero, creador de la liga de futbol amateur más grande del mundo y a su vez iniciador del centro deportivo más grande del mundo.

Demostró que si bien el deporte y la política no se mezclan, sí pueden trabajar en forma paralela.