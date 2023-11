El Amateur



Sólo aquellos equipos que tenían la capacidad de pagar los 800 pesos de inscripción y 360 pesos semanales por concepto de arbitraje, podían participar en los torneos de la liga del Parque Río.

-o0o-

Fue un robo en despoblado, pues los conjuntos estaban acostumbrados a pagar solamente 400 pesos de inscripción y cien de arbitraje semanal, lo que hacía un mar de diferencia.

-o0o-

Y aunque muchos conjuntos si accedieron al abuso, era porque tenían el apoyo de un buen patrocinador, como la empresa donde laboraban, pero el grueso de ellos estaban desamparados.

-o0o-

Tajante era la respuesta de los dueños,”si no pagas no puedes utilizar el río”, así de simple, aún y que las instalaciones deportivas fueron creadas por el gobernador don Alfonso Martínez Domínguez, quien acuñó la frase, “son del pueblo y para el pueblo”.

-o0o-

Así estaba establecido, por ello ese lugar se convirtió en el centro deportivo más grande del mundo, donde incluso también programaba la liga de futbol amateur más grande del mundo, la CNOP.

-o0o-

Eso no valió para los voraces políticos, que solo les interesaba el negocio, pero quién lo diría, la misma naturaleza se encargaría de cobrar la afrenta.