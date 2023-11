Futbol Amateur



El Amateur



De todos es sabido que el deporte, la cultura y las artes son el arma más adecuada para combatir el vicio y la violencia entre los niños, jóvenes y adultos.

-o0o-

Pero a nuestras autoridades no les cae el veinte, dado que se han encargado de acortar los espacios para la práctica, como son el caso de la destrucción del centro deportivo más grande del mundo.

-o0o-

Hablamos del lecho del río Santa Catarina, un lugar donde no se requería mayor inversión que un par de porterías (en el caso del futbol) y acondicionamiento del terreno.

-o0o-

Los jóvenes no pedían lujos, solo un lugar donde disfrutar de la prácrica de su deporte favorito, más sin embargo cuando esto se logra, no faltaron los políticos voraces, que convirtieron aquello en un gran negocio.

-o0o-

No había con quien quejarse, pues eran las mismas autoridades quienes propiciaron tal aberración, que acabó con la existencia de cientos de equipos, varias ligas populares y miles de personas afectadas.

-o0o-

No solo los deportistas, sino también quienes sacaban el sustento diario para la familia, como los vendedores ambulantes, árbitros, promotores y comerciantes de la pulga del Papa.

-o0o-

Lo que motivó al crecimiento de la delincuencia y drogadicción, de esa de la cual se quejan hoy en día y que tanto daña a la sociedad.