Lo peor del asunto del caso Parque Río era que la liga ni siquiera se encontraba afiliada a la Asociación de Futbol de Nuevo León, pues no deseaba pagar las cuotas que se requerían.

Buscaban la manera de cómo ganar más y gastar menos, por ello no se afiliaron a la Asociación,, por lo cual los jugadores no tenían ninguna garantía en caso de accidentes.

No tenían oportunidad de participar en los Torneos Estatales para representar a Nuevo León en los Torneos Nacionales, además de acortar los tiempos de juego a solamente una hora, dos partes de 30 minutos solamente y el descanso era salir solamente a tomar agua y de nuevo a la cancha.

Violaron muchas reglas del futbol amateur, al anular los fuera de lugar, las canchas no cubrían las medidas mínimas reglamentarias y para colmo en las primeras temporadas no había trofeo para los ganadores.

Ya que el campeón obtenía como premio el participar gratis la siguiente temporada y el subcampeón solamente cubriría el 50 por ciento de los gastos, lo que prácticamente fue un abuso.

Comentaban los grandes promotores que de vivir aún el gordo Sagrero, titular de la CNOP no hubiera permitido esa canallada que hicieron las propias autoridades del municipio de Monterrey que se quedan en la negra historia del futbol amateur regio.