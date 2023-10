Futbol Amateur

Nuevo León era respetado por el resto de los estados del país, más sin embargo no podían creer el cambio tan repentino, dado que años anteriores, no solamente no se calificaba al play off, pues ni siquiera acudían al Nacional.

-o0o-

Empezaron los asegures, las desconfianzas y durante la junta previa los delegados solicitaban se revisara bien a bien la papelería de los jugadores de Nuevo León, en espera de encontrar alguna anomalía y poder mermarlo.

-o0o-

Pero le buscaban y rebuscaban y no encontraban nada, incluso hasta el buen Pancho Alanís, de la liga San Nicolás y sin duda el mejor delegado de Nuevo León, sonreía y en forma un tanto burlona les decía, “búscale compadre, búscale hasta que te canses, no vas a encontrar nada, porque todo está legal!”.

-o0o-

Pero no faltaba quien se acercara para preguntarle el secreto de Nuevo León que se había catapultado a los primeros planos, a lo que el buen Pancho solamente expresaba, “¡trabajando compadre, trabajando!”.

-o0o-

Así eran esos ayeres, por que los frutos se daban en abundancia, gracias al trabajo conjunto de todas las ligas afiliadas, encabezadas por los directivos de la Asociación de Futbol de Nuevo León.

-o0o-

Donde incluso, no solamente era el futbol, pues en lo referente al aspecto arbitral, también Nuevo León se convirtió en punta de lanza, pues los árbitros que representaron a Nuevo León era común traerse el título como el mejor del Nacional.