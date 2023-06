Hoy en día son contadas las ligas que se encuentran afiliadas a la Asociación de Futbol de Nuevo León, por lo cual trabajan como mejor les conviene.

Los jugadores y equipos víctimas de una jugada ilegal se verán “solos contra el mundo” pues ni el Chapulín Colorado podrá defenderlos, al considerarse a la liga como fuera de la Femexfut.

No hay quien los pueda ayudar, como antaño que acudían ante la Asociación, para solicitar una revisión del caso y emitir la sanción conforme a derecho, la cual era respetada tanto por equipo como la misma liga.

Los equipos no exigen a la liga que se afilie, pues a estos no les interesa y con tajante respuesta mencionan “si no te gusta, busca por otro lado”, así de sencillo.

La Asociación no hace labor proselitista para visitar las ligas y enterarlas de los beneficios que tiene el estar afiliados al Sector Amateur de la Femexfut, incluso algunos presidentes de liga, aunque no lo crea, desconocen que hay una autoridad futbolística amateur en el estado.

-o0o-Para colmo de la situación, los municipios tampoco apoyan, dado que sus mismas ligas municipales no se encuentran afiliadas al máximo organismo y desde ahí empieza la cadena del desorden que existe actualmente en nuestro futbol amateur del estado, otrora potencia nacional.