Futbol Amateur

Como los líderes de la CNOP tenían amistad con los medios de comunicación, le recomendaron que le echaran la mano a Filiberto Sagrero con su proyecto deportivo, lo que resultó todo un éxito.

Dado que los medios de comunicación se encargaron de difundir la liga en todos los rincones del estado y al dar a conocer que los torneos estaban dirigidos a la clase popular, con costos accesibles, empezaron a llegar delegados de todas partes del área metropolitana.

Hay que decirlo, la calidad de futbol que se practicaba en la CNOP no era de lo mejor, incluso la mayoría de los equipos participantes, en su vida habían jugado futbol en forma organizada.

Eso fue motivo para que los directivos de las otras ligas lanzaran críticas a diestra y siniestra, pero eso no hizo mella en el ánimo del gordo, quien seguía adelante con su proyecto.

Sin embargo, el número de equipos iba en aumento, a grado tal que no tenían espacio para atender la demanda, por lo que aprovechó la campaña política rumbo a la gobernatura estatal, para solicitar ayuda al candidato.

Sagrero, astuto como él solo, tuvo una charla con don Alfonso Martínez Domínguez, quien era el candidato por el PRI y quien le prometió que, de llegar a ganar, contara con su apoyo.

Don Alfonso ganó y cumplió su promesa y es así como el lecho del río Santa Catarina con el tiempo se convirtió en el centro deportivomás grande del mundo.