Futbol Amateur

Pero… los partidos políticos, en especial el PRI y no se diga el PAN también habían lanzado su as de espadas para buscar que ellos fueran los administradores del todo el lecho del río.

Incluso el mismo Feli pillo, quien fue el causante de la destrucción del centro deportivo más grande del mundo, se manifestaba en favor de regresarle al Parque Río la titularidad.

Claro que esto no fue bien visto por la comunidad, ya que esa organización se convirtió en un gran negocio, escudados en la trillada frase de fomentar el deporte, pero solo para quien pudiera pagar los altos costos de participación.

No se decidían por cuál de los planes inclinarse y según manifiestan los que saben, que los mismos políticos al no verse beneficiados, hablaron a la Comisión del Agua para no otorgar permisos de construcción.

Se le pusieron trabas al proyecto, dado que si no había ganancia para los políticos, mejor no se hiciera nada, aún y que esto beneficiaría a miles de niños, jóvenes y adultos.

Planes muy bien elaborados, con la creación de ligas populares, para bien de la clase trabajadora, pero como no habría ganancias sustentosas, empezaron a poner trabas.

-o0o-Así se las gastaron y se la gastan quienes se dicen líderes sociales, cuando en realidad, lo que menos tienen en su mente, es ayudar al pueblo, por ello el deporte se fue a la baja y la violencia y drogadicción a la alza.