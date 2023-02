Futbol Amateur

Desde que entraron los de acción nacional al poder en el municipio nicolaíta empezaron a sacar su verdadero objetivo, ya que de inmediato se dio a conocer el macabro proyecto de vender todas las instalaciones deportivas en el área del Cedeco, para crear un hospital particular.

Esto desató la inconformidad de la comunidad, dado que solamente en el Cedeco todas las tardes estaba lleno a reventar de personas, incluso de la tercera edad, que acudían para hacer un poco de ejercicio.

Lo peor del asunto fue la explicación que dieron los directivos de esos ayeres, “si tanto les gusta practicar el deporte, váyanse a la Unidad Mario J.Montemayor”, que está a varios kilómetros de ahí, en la colonia Hacienda los Morales.

Esta respuesta fue recibida como un insulto entre la comunidad del Cedeco y aunque buscaron al alcalde, este no daba la cara y por ello la inconformidad iba en aumento.

Pero…una ocasión se programó ahí la inauguración de la nueva temporada de futbol infantil y se enteraron que estaría ahí el alcalde y pronto los vecinos se organizaron para protestar.

-o0o-El alcalde no hayaba donde ocultarse por la andanada de protestas de los vecinos, por lo que no tuvo más remedio que “apechugar” y echar abajo el proyecto, aunque por ahí comentan los que saben, que no está descartado del todo y en cualquier momento lo sacan a la luz de nueva cuenta.