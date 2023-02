Futbol Amateur

Como una forma de promover el deporte y sobre todo la disciplina, la liga Popular Escobedo, lleva a cabo un programa de condonación de castigos a los jugadores, que por algún motivo se vieron involucrados en problemas dentro del terreno de juego.

-o0o-

Lo anterior ha sido muy bien visto por los delegados de los equipos y no se diga por parte de los jugadores, aunque se debe aclarar que la amnistía no es al cien por ciento, para que no se emocionen tanto.

-o0o-

La liga Popular se considera una de las mejores en todo el estado, netamente amateur, tanto en organización, calidad de participantes, árbitros, premiación y disciplina, por ello muchos equipos desean probar suerte en estas competencias.

-o0o-

No están excentos de problemas dentro del terreno de juego, dado que la mayoría son causados por malos entendidos, algunas inconformidades, o bien que se hayan ido de la boca.

-o0o-

Estas acciones son precisamente las que se toman en cuenta y se levanta el castigo, para volver a la actividad, aunque de antemano se les recomienda el buen comportamiento, ya que tienen un antecedente, para evitar ser reincidentes.

-o0o-Cuando se trata de agresiones leves, se les dejará un par de semanas, pero cuando la situación es grave, pues ahí ni Dios padre los salva, pero en general, ha sido bien visto este buen gesto por parte de los directivos del comité organizador.