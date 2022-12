Futbol Amateur

Desde el año de 1978 cuando ingreso al mundo del periodismo deportivo en el Primer Diario Deportivo de Provincia Regio Deporte, le conocí por ser amigo fiel de mi jefe inmediato Toño Castillo y desde entonces hubo una estrecha amistad, es José Elizondo Alvarado.

-o0o-

El buen Pepe Elizondo laboraba para el extinto periódico Más Noticias, pero en el año de 1990 cuando terminó mi perimer época en El Regio, el buen amigo y también extinto Pascual Sagrero me invita a colaborar en el Grupo Radio Alegría.

-o0o-

Pepe Elizondo era el director editorial y me presentó con el jefe de personal, quien por cierto me pidió llenar una solicitud y esperar unos tres días para hacerme una prueba.

-o0o-

Al volver con Elizondo para inforormarle lo ocurrido, de inmediato fuimos ambos con el jefe de personal y le mencionó, “Juanito Ordaz no es de pruebas, es para que se ponga a jalar ya”.

-o0o-

Y presumiendo les dije que traía la nota principal, incluso de todos los periódicos locales, pero incrédulo me comentó Pepe que al jefe no era muy adicto a las bromas y le reafirmé que no era ninguna broma.

-o0o-

Mi primer nota en ABC fue el llamado de la primer regiomontana en ser convocada a la Selección Mexicana, lo que causó impacto, por lo que caí de pié en el nuevo trabajo, lo que valió para que Pepe le presumiera al jefe del acierto por haberme contratado.

-o0o-Ese era Pepe Elizondo, mi ex jefe, quien junto con Pascual Sagrero y también quien me enseñó los secretos del periodismo Angel Chávez Córdova ya están en el Cielo formando el nuevo periódico para informar de todo el acontecer a los ángeles del cielo.